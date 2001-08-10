На Сахалине задержали браконьера с 24 кг красной икры
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сотрудники полиции и рыбоохраны задержали в Макаровском городском округе браконьера, который незаконно добыл более 24 килограммов красной икры. Злоумышленник вылавливал лососевые породы рыб в нерестовый период с использованием запрещенных орудий лова.
Рейд проходил в рамках оперативно-профилактического мероприятия "Путина-2025" на реке Марковка. Как сообщили ТИА "Острова" в сахалинской полиции, 37-летний местный житель использовал ставную сеть для незаконного вылова рыбы. После извлечения икры он выбрасывал тушки рыб обратно в реку.
Правоохранители изъяли у задержанного запрещенное орудие лова, рыбацкий костюм и добытую икру. Ущерб, причиненный водным биологическим ресурсам, превысил 670 тысяч рублей. Отдел дознания возбудил уголовное дело по части 3 статьи 256 УК РФ.
Суд избрал для фигуранта меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследование уголовного дела продолжается.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
10:05 Сегодня Более 2200 сахалинских семей получили ежемесячную выплату из материнского капитала с начала года
09:42 Сегодня Легендарный пловец Виктор Мазанов встретился с юными сахалинскими спортсменами
08:44 Сегодня За сутки на Сахалине камеры зафиксировали почти 6300 нарушений ПДД
08:51 Сегодня На трассе Южно-Сахалинск - Холмск произошла авария
12:37 17 Сентября "Поезд Победы" прибудет в Южно-Сахалинск 22 сентября
10:26 16 Сентября Сахалинские силовики вскрыли хищение 24 миллионов рублей при строительстве домов
09:54 16 Сентября Жители Сахалинской области должны определиться с формой получения льгот до 1 октября
09:58 19 Сентября Программа "Герои Сахалина и Курил" помогает ветеранам СВО построить карьеру в органах власти
13:19 29 Августа Военные на Сахалине успешно провели учения по защите военной колонны
15:26 5 Сентября Южно-Сахалинск готовится отметить День города масштабным фестивалем "По-семейному"
15:25 27 Августа Комиссия по делам несовершеннолетних Южно-Сахалинска разобрала инцидент в Луговом
12:37 29 Августа Клиенты "Почты России" смогут получать отправления без паспорта
Выбор редакции
- 10:05 Сегодня Более 2200 сахалинских семей получили ежемесячную выплату из материнского капитала с начала года
- 10:23 Вчера Сахалинские ветераны СВО получат право на санаторно-курортное лечение
- 09:58 19 Сентября Программа "Герои Сахалина и Курил" помогает ветеранам СВО построить карьеру в органах власти
- 10:56 18 Сентября Сахалинские атлеты завоевали четыре серебряные медали на Спартакиаде
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
В какую сторону изменился Южно-Сахалинск за последние 10 лет?