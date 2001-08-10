На Сахалине задержали браконьера с 24 кг красной икры

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сотрудники полиции и рыбоохраны задержали в Макаровском городском округе браконьера, который незаконно добыл более 24 килограммов красной икры. Злоумышленник вылавливал лососевые породы рыб в нерестовый период с использованием запрещенных орудий лова.

Рейд проходил в рамках оперативно-профилактического мероприятия "Путина-2025" на реке Марковка. Как сообщили ТИА "Острова" в сахалинской полиции, 37-летний местный житель использовал ставную сеть для незаконного вылова рыбы. После извлечения икры он выбрасывал тушки рыб обратно в реку.

Правоохранители изъяли у задержанного запрещенное орудие лова, рыбацкий костюм и добытую икру. Ущерб, причиненный водным биологическим ресурсам, превысил 670 тысяч рублей. Отдел дознания возбудил уголовное дело по части 3 статьи 256 УК РФ.

Суд избрал для фигуранта меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследование уголовного дела продолжается.