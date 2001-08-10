Пожарные потушили сарай в селе Горное Макаровского округа
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Макаровском городском округе произошел пожар в хозяйственной постройке, который ликвидировали сотрудники пожарно-спасательной службы. Возгорание сарая площадью 25 квадратных метров случилось в селе Горное на улице Лесной.
Сообщение о пожаре поступило в диспетчерскую службу Поронайского пожарно-спасательного отряда 22 сентября в 17:17. Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе ПСС Сахалинской области, через 20 минут работники пожарно-спасательной части №26 из Макарова прибыли на место происшествия и немедленно приступили к тушению.
Пожарным потребовалось 33 минуты, чтобы локализовать очаг возгорания, а к 18:40 пожар был полностью ликвидирован. Важно отметить, что угрозы распространения огня на соседние здания не возникало. В операции участвовали три сотрудника пожарно-спасательной службы и одна единица спецтехники.
К счастью, обошлось без человеческих жертв и пострадавших. Специалисты в настоящее время устанавливают причину возникновения пожара.
