За сутки на Сахалине камеры зафиксировали почти 6300 нарушений ПДД
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
За минувшие сутки на дорогах Сахалинской области произошло два дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали два человека. При этом сотрудники Госавтоинспекции выявили 144 административных правонарушения в ходе рейдов, а стационарные комплексы фиксации зафиксировали еще 6225 случаев несоблюдения ПДД.
Как сообщили ТИА "Острова" в региональном управлении ГИБДД, инспекторы задержали и отстранили от управления троих водителей, находившихся в состоянии опьянения. Еще 13 автомобилистов задержали за управление транспортом без прав либо будучи лишенными водительских удостоверений по решению суда. В результате рейдовых мероприятий сотрудники ГИБДД задержали и поместили на специализированную стоянку восемь автомобилей.
Среди других выявленных нарушений: выезд на полосу встречного движения (7 случаев), управление незарегистрированными транспортными средствами (3 случая), тонировка стекол (10 случаев), управление автомобилями с техническими неисправностями (6 случаев), нарушение правил перевозки детей (5 случаев), непристегнутые ремни безопасности (6 случаев) и непредоставление преимущества пешеходам (1 случай). Также инспекторы составили один административный материал на водителей, не уплативших штрафы.
Стационарные комплексы фото- и видеофиксации зафиксировали 6225 нарушений ПДД. Подавляющее большинство - 5635 случаев - составило превышение установленной скорости движения. Еще 317 водителей получили штрафы за непристегнутые ремни безопасности, а 54 - за проезд на запрещающий сигнал светофора.
