В Южно-Сахалинске с 85-летием поздравили узницу концлагерей Лидию Нефедьеву

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

22 сентября Лидия Христиановна, детство которой пришлось на годы Великой Отечественной войны, отмечает юбилей. С поздравлениями к имениннице пришли сотрудники департамента внутренней политики администрации Южно-Сахалинска.

От имени мэра города ей вручили приветственный адрес со словами признательности за личный ей в развитие страны и региона, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Лидии Христиановне было всего три года, когда она попала из города Дядьково Брянской области в немецкий концентрационный лагерь Освенцим вместе с матерью, бабушкой и младшим братом из-за постановления о принудительном переселении. В лагере они страдали от голода, холода и жестокого обращения. Бабушка навсегда осталась в Освенциме.

После освобождения из лагеря Лидия с семьей вернулась в родной край. Впоследствии Лидия Христиановна проживала на Сахалине. 24 года она проработала в лагере "Тополек", окружая малышей теплом и заботой.

Лидия Нефедьева награждена медалью "Непокоренные" за стойкость и верность Родине, юбилейными медалями в честь Дня Победы.