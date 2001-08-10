На Куриалах суд оштрафовал руководителя МУПа за несоблюдение антикоррупционных требований

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Прокуратура Курильского района выявила нарушение антикоррупционного законодательства при трудоустройстве бывшего муниципального служащего. Руководитель местного предприятия не уведомил прежнее место работы нового сотрудника в установленный десятидневный срок, что повлекло административное наказание.

Как сообщили ТИА "Острова" в областной прокуратуре, проверка установила, что директор муниципального унитарного предприятия заключил трудовой договор с работником, который ранее занимал должность муниципального служащего в администрации Курильского муниципального округа. При этом руководитель предприятия нарушил требования Федерального закона "О противодействии коррупции".

Прокурор района возбудил в отношении директора дело об административном правонарушении по статье 19.29 КоАП РФ. Мировой судья судебного участка №21 Курильского района признал руководителя предприятия виновным и назначил ему административный штраф в размере 20 тысяч рублей. Судебное постановление уже вступило в законную силу.