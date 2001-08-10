В Тымовском сгорел сарай
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Пожарно-спасательные подразделения оперативно ликвидировали возгорание сарая в поселке Тымовское, которое угрожало распространиться на соседние строения. Огнеборцам потребовалось менее полутора часов, чтобы полностью потушить пожар на площади 150 квадратных метров.
Сообщение о возгорании поступило в диспетчерскую службу Тымовского пожарно-спасательного отряда 20 сентября в 17:41. Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе ПСС Сахалинской области, уже через 4 минуты сотрудники пожарно-спасательной части №41 прибыли на место происшествия на улице Криворучко.
По прибытии пожарные обнаружили горящий сарай с открытым пламенем, которое создавало угрозу для соседних построек. Огнеборцам удалось локализовать очаг возгорания в 18:09, а к 19:10 пожар был полностью ликвидирован. В операции участвовали 5 сотрудников пожарно-спасательной службы и 2 единицы спецтехники.
К счастью, обошлось без человеческих жертв и пострадавших. Специалисты сейчас устанавливают причины возникновения пожара.
