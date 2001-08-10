Сахалинец из ревности убил знакомого

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 38-летнего жителя Долинского района по подозрению в убийстве своего знакомого. По версии следствия, преступление произошло 18 сентября 2025 года в селе Сокол на почве ревности.

Как сообщили ТИА "Острова" в следственном управлении СК России по Сахалинской области, конфликт между двумя мужчинами произошел в квартире на улице Геологов. Подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сначала нанес потерпевшему не менее десяти ударов руками и ногами в область головы и туловища, а затем ударил ножом в область шеи. 46-летний мужчина скончался в медицинском учреждении.

Следственный отдел по городу Долинск продолжает расследование по статье 105 УК РФ (убийство). Суд избрал для подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу. Следователи проводят комплекс мероприятий, направленных на сбор и закрепление доказательств по уголовному делу.