Суд обязал предприятие убрать свалку на сельхозземлях в Анивском районе

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинская межрайонная природоохранная прокуратура добилась ликвидации несанкционированной свалки на землях сельскохозяйственного назначения. Юридическое лицо разместило на участке площадью 5 тысяч квадратных метров отходы производства, потребления, строительства и сноса, что нарушало федеральное законодательство.

Как сообщили ТИА "Острова" в областной прокуратуре, руководителю организации было вынесено представление с требованием устранить нарушения. Однако предприятие проигнорировало предписание и не приняло мер по ликвидации свалки.

В связи с бездействием компании природоохранный прокурор обратился в Анивский районный суд с иском о принудительной ликвидации отходов. Суд удовлетворил требование и обязал юридическое лицо убрать свалку в течение трех месяцев с момента вступления решения в законную силу.

Под контролем природоохранной прокуратуры обеспечили исполнение судебного решения - земельный участок полностью очистили от промышленных и строительных отходов. Нарушитель устранил экологическое нарушение в установленный судом срок.