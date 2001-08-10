В Анивском районе спасатели потушили горящую постройку

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Анивском районе Сахалинской области произошел пожар в частной постройке на территории садоводческого некоммерческого партнерства "Ягодка". Спасатели оперативно отреагировали на вызов и полностью ликвидировали возгорание в течение полутора часов.

Сообщение о пожаре поступило в диспетчерскую службу Анивского пожарно-спасательного отряда 21 сентября в 19:01. Как сообщили ТИА "Оострова" в пресс-службе ПСС Сахалинской области, уже через пять минут сотрудники пожарно-спасательной части №52 из села Троицкое прибыли на место происшествия.

По прибытии пожарные обнаружили густой дым, идущий с крыши предбанника на улице Крыжовниковой. Огнеборцы немедленно приступили к тушению, работая на площади 10 квадратных метров. Им удалось локализовать очаг возгорания в 19:27, а к 20:23 пожар был полностью ликвидирован.

В операции участвовали 6 сотрудников пожарно-спасательной службы и 2 единицы спецтехники. К счастью, обошлось без человеческих жертв и пострадавших. Специалисты сейчас выясняют причины возникновения пожара.