В Анивском районе спасатели потушили горящую постройку
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Анивском районе Сахалинской области произошел пожар в частной постройке на территории садоводческого некоммерческого партнерства "Ягодка". Спасатели оперативно отреагировали на вызов и полностью ликвидировали возгорание в течение полутора часов.
Сообщение о пожаре поступило в диспетчерскую службу Анивского пожарно-спасательного отряда 21 сентября в 19:01. Как сообщили ТИА "Оострова" в пресс-службе ПСС Сахалинской области, уже через пять минут сотрудники пожарно-спасательной части №52 из села Троицкое прибыли на место происшествия.
По прибытии пожарные обнаружили густой дым, идущий с крыши предбанника на улице Крыжовниковой. Огнеборцы немедленно приступили к тушению, работая на площади 10 квадратных метров. Им удалось локализовать очаг возгорания в 19:27, а к 20:23 пожар был полностью ликвидирован.
В операции участвовали 6 сотрудников пожарно-спасательной службы и 2 единицы спецтехники. К счастью, обошлось без человеческих жертв и пострадавших. Специалисты сейчас выясняют причины возникновения пожара.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
12:37 17 Сентября "Поезд Победы" прибудет в Южно-Сахалинск 22 сентября
10:26 16 Сентября Сахалинские силовики вскрыли хищение 24 миллионов рублей при строительстве домов
09:54 16 Сентября Жители Сахалинской области должны определиться с формой получения льгот до 1 октября
09:01 19 Сентября Инвестиции в основной капитал сахалинского ЛПК составили 14,7 млн рублей за первое полугодие
13:19 29 Августа Военные на Сахалине успешно провели учения по защите военной колонны
15:26 5 Сентября Южно-Сахалинск готовится отметить День города масштабным фестивалем "По-семейному"
15:25 27 Августа Комиссия по делам несовершеннолетних Южно-Сахалинска разобрала инцидент в Луговом
12:37 29 Августа Клиенты "Почты России" смогут получать отправления без паспорта
Выбор редакции
- 10:23 Вчера Сахалинские ветераны СВО получат право на санаторно-курортное лечение
- 09:58 19 Сентября Программа "Герои Сахалина и Курил" помогает ветеранам СВО построить карьеру в органах власти
- 10:56 18 Сентября Сахалинские атлеты завоевали четыре серебряные медали на Спартакиаде
- 10:55 17 Сентября Более 400 юных сахалинцев преодолели полосу препятствий на гонке "Pride Race"
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
В какую сторону изменился Южно-Сахалинск за последние 10 лет?