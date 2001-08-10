Две сахалинские пенсионерки отдали мошенникам более 2 миллионов рублей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Две южно-сахалинские пенсионерки стали жертвами телефонных мошенников, которые похитили у них более 2,25 миллиона рублей. Преступники использовали сложные схемы обмана, представляясь сотрудниками связи, банков и правоохранительных органов.

20 сентября в полицию обратилась 70-летняя местная жительница. Как сообщили ТИА "Острова" в УМВД России по Сахалинской области, неизвестная женщина представилась ей оператором связи и сообщила о предстоящей замене номера домашнего телефона. После получения паспортных данных и номера мобильного телефона пенсионерки, мошенники переключились на новый уровень аферы.

К женщине позвонил "сотрудник банка", который убедил ее, что мошенники воспользовались ее данными и необходима срочная защита денежных средств. Пенсионерка поверила злоумышленникам и передала неизвестной женщине во дворе своего дома пакет с 250 тысячами рублей для "декларирования".

В тот же день аналогичным способом обманули 75-летнюю южносахалинку. После звонка "сотрудника сотовой связи" к ней обратился "правоохранитель", который сообщил о якобы открытом на ее имя счете и переводе 2 миллионов рублей на Украину. Под предлогом "декларирования" пенсионерка перевела свои сбережения на счета мошенников через банкоматы различных банков. По всем фактам полиция возбудила уголовные дела и ведет следствие.