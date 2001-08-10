Две сахалинские пенсионерки отдали мошенникам более 2 миллионов рублей
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Две южно-сахалинские пенсионерки стали жертвами телефонных мошенников, которые похитили у них более 2,25 миллиона рублей. Преступники использовали сложные схемы обмана, представляясь сотрудниками связи, банков и правоохранительных органов.
20 сентября в полицию обратилась 70-летняя местная жительница. Как сообщили ТИА "Острова" в УМВД России по Сахалинской области, неизвестная женщина представилась ей оператором связи и сообщила о предстоящей замене номера домашнего телефона. После получения паспортных данных и номера мобильного телефона пенсионерки, мошенники переключились на новый уровень аферы.
К женщине позвонил "сотрудник банка", который убедил ее, что мошенники воспользовались ее данными и необходима срочная защита денежных средств. Пенсионерка поверила злоумышленникам и передала неизвестной женщине во дворе своего дома пакет с 250 тысячами рублей для "декларирования".
В тот же день аналогичным способом обманули 75-летнюю южносахалинку. После звонка "сотрудника сотовой связи" к ней обратился "правоохранитель", который сообщил о якобы открытом на ее имя счете и переводе 2 миллионов рублей на Украину. Под предлогом "декларирования" пенсионерка перевела свои сбережения на счета мошенников через банкоматы различных банков. По всем фактам полиция возбудила уголовные дела и ведет следствие.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
12:37 17 Сентября "Поезд Победы" прибудет в Южно-Сахалинск 22 сентября
10:26 16 Сентября Сахалинские силовики вскрыли хищение 24 миллионов рублей при строительстве домов
09:54 16 Сентября Жители Сахалинской области должны определиться с формой получения льгот до 1 октября
09:01 19 Сентября Инвестиции в основной капитал сахалинского ЛПК составили 14,7 млн рублей за первое полугодие
13:19 29 Августа Военные на Сахалине успешно провели учения по защите военной колонны
15:26 5 Сентября Южно-Сахалинск готовится отметить День города масштабным фестивалем "По-семейному"
15:25 27 Августа Комиссия по делам несовершеннолетних Южно-Сахалинска разобрала инцидент в Луговом
12:37 29 Августа Клиенты "Почты России" смогут получать отправления без паспорта
Выбор редакции
- 10:23 Вчера Сахалинские ветераны СВО получат право на санаторно-курортное лечение
- 09:58 19 Сентября Программа "Герои Сахалина и Курил" помогает ветеранам СВО построить карьеру в органах власти
- 10:56 18 Сентября Сахалинские атлеты завоевали четыре серебряные медали на Спартакиаде
- 10:55 17 Сентября Более 400 юных сахалинцев преодолели полосу препятствий на гонке "Pride Race"
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
В какую сторону изменился Южно-Сахалинск за последние 10 лет?