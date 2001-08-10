Тихоокеанское
В Приморье возбуждено уголовное дело из-за буллинега 8-летней школьницы
09:11, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Прокуратура взяла под контроль расследование уголовного дела о травле восьмилетней ученицы в школе Спасска-Дальнего. Инцидент, о котором стало известно из социальных сетей 17 сентября 2025 года, связан с противоправными действиями со стороны старшеклассников, включавшими как физическое, так и психологическое насилие, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу прокуратуры края.

Надзорное ведомство признало законным решение органов внутренних дел о возбуждении уголовного дела по статье 116 УК РФ (иные насильственные действия, совершенные из хулиганских побуждений). Ход следственных действий и его результаты будут находиться на особом контроле прокуратуры.

В рамках проверки особое внимание уделят организации работы по профилактике буллинга и обеспечению безопасности детей в учебном заведении. Расследование инцидента продолжается.

