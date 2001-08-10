Ранее судимый житель областного центра похитил обувь из подъезда
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Полиция Южно-Сахалинска задержала 34-летнего ранее судимого мужчину по подозрению в краже кроссовок из подъезда жилого дома. Общая сумма ущерба от противоправных действий составила 15 тысяч рублей.
Инцидент произошел 4 сентября 2025 года, когда 40-летний житель областного центра обратился в дежурную часть УМВД России по Южно-Сахалинску с заявлением о краже имущества. Как сообщили ТИА "Острова" в региональной полиции, сотрудники уголовного розыска в ходе оперативно-розыскных мероприятий быстро установили личность подозреваемого.
По версии следствия, 34-летний фигурант пришел к знакомому помочь с переездом. В тот момент, когда приятель отошел в квартиру, мужчина заметил у соседской двери полку с обувью. Осмотрев кроссовки, он надел одну пару, которая подошла по размеру, а другую забрал с собой в пакете. Вскоре похищенное имущество злоумышленник выбросил.
Возбуждено уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 158 УК РФ (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину). В отношении подозреваемого избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
09:01 Сегодня Инвестиции в основной капитал сахалинского ЛПК составили 14,7 млн рублей за первое полугодие
09:52 Сегодня Водитель без прав в Холмске попал в аварию, уходя от погони
09:18 Сегодня Камеры на Сахалине за сутки зафиксировали более 1600 нарушений ПДД
09:58 Сегодня Программа "Герои Сахалина и Курил" помогает ветеранам СВО построить карьеру в органах власти
13:32 12 Сентября Стала известна праздничная программа Дня рождения Южно-Сахалинска
16:04 12 Сентября В Южно-Сахалинске 13 сентября будут действовать запреты на парковку
10:13 12 Сентября Сахалинские юниоры завоевали бронзу Кубка Дальнего Востока по ГТО
09:46 12 Сентября Экс-руководитель службы судебных приставов Южно-Курильска осуждена за мошенничество
09:43 20 Августа Жители дома №48 по улице Есенина в Южно-Сахалинске недовольны темпами ликвидации последствий коммунальной аварии
13:19 29 Августа Военные на Сахалине успешно провели учения по защите военной колонны
09:03 22 Августа В Южно-Сахалинске состоится бесплатный концерт Полины Гагариной
15:26 5 Сентября Южно-Сахалинск готовится отметить День города масштабным фестивалем "По-семейному"
Выбор редакции
- 09:58 Сегодня Программа "Герои Сахалина и Курил" помогает ветеранам СВО построить карьеру в органах власти
- 10:56 Вчера Сахалинские атлеты завоевали четыре серебряные медали на Спартакиаде
- 10:55 17 Сентября Более 400 юных сахалинцев преодолели полосу препятствий на гонке "Pride Race"
- 17:54 16 Сентября Сахалинец принял участие в установлении рекорда России по гребле-индор
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
В какую сторону изменился Южно-Сахалинск за последние 10 лет?