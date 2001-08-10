Ранее судимый житель областного центра похитил обувь из подъезда

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Полиция Южно-Сахалинска задержала 34-летнего ранее судимого мужчину по подозрению в краже кроссовок из подъезда жилого дома. Общая сумма ущерба от противоправных действий составила 15 тысяч рублей.

Инцидент произошел 4 сентября 2025 года, когда 40-летний житель областного центра обратился в дежурную часть УМВД России по Южно-Сахалинску с заявлением о краже имущества. Как сообщили ТИА "Острова" в региональной полиции, сотрудники уголовного розыска в ходе оперативно-розыскных мероприятий быстро установили личность подозреваемого.

По версии следствия, 34-летний фигурант пришел к знакомому помочь с переездом. В тот момент, когда приятель отошел в квартиру, мужчина заметил у соседской двери полку с обувью. Осмотрев кроссовки, он надел одну пару, которая подошла по размеру, а другую забрал с собой в пакете. Вскоре похищенное имущество злоумышленник выбросил.

Возбуждено уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 158 УК РФ (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину). В отношении подозреваемого избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.