Сахалинка получила 17 лет колонии за попытку сбыть наркотики

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Жительница Южно-Сахалинска получила 17 лет колонии общего режима за покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере. Апелляционный суд оставил без удовлетворения жалобу защиты, подтвердив законность и обоснованность приговора.

Суд установил, что женщина, уже будучи обвиняемой по другому уголовному делу о наркоторговле, вступила в организованную группу и заняла должность курьера. Как сообщили ТИА "Острова" в областной прокуратуре, она получила электронное сообщение о месте нахождения тайника-закладки, из которого извлекла 21 сверток с наркотической смесью общей массой не менее 28,64 грамма.

Осужденная подыскивала места для оборудования новых тайников-закладок с целью дальнейшего сбыта запрещенных веществ. Однако довести преступный замысел до конца она не смогла - сотрудники правоохранительных органов задержали ее. В судебном заседании подсудимая полностью признала вину и раскаялась в содеянном.

Южно-Сахалинский городской суд назначил женщине наказание в виде 17 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Сторона защиты обжаловала приговор в апелляционном порядке, сославшись на суровость назначенного наказания. Однако апелляционный суд, учтя мнение прокурора о законности решения, оставил приговор без изменений.