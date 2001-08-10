Житель Москвы предстанет перед судом за мошенничество с доставкой еды в ресторанах Сахалина

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственное управление УМВД России по Южно-Сахалинску завершило расследование уголовного дела в отношении 33-летнего москвича. Мужчина дистанционно оформлял крупные заказы в заведениях общепита разных городов страны, указывая случайные адреса для доставки.

Как сообщили ТИА "Острова" в сахалинской полиции, мошенник сообщал курьерам, что будет оплачивать заказ наличными крупными купюрами, и просил перевести ему на счет электронные деньги в качестве сдачи. После получения средств злоумышленник прекращал всякие контакты с работниками ресторанов и служб доставки.

Преступная схема действовала с января по июнь 2025 года. Всего мужчина похитил 142 тысячи рублей у 24 потерпевших, среди которых трое сахалинцев, а также жители Москвы, Московской и Псковской областей. Подозреваемого задержали по месту жительства сотрудники УУР УМВД России по Сахалинской области.

Уголовное дело возбуждено по частям 1 и 2 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество") и в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу.