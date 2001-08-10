В Тымовском автомобиль упал в реку

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Тымовском легковой автомобиль съехал с дороги и оказался в русле реки Анга, что потребовало вмешательства спасателей. К счастью, в салоне транспортного средства пострадавших не обнаружили, что стало известно только после сложной операции по переворачиванию автомобиля.

Инцидент произошел 19 сентября рядом с домом 137 по улице Кировская. По предварительным данным, водитель по неустановленной причине не справился с управлением, в результате чего автомобиль съехал с проезжей части и упал в реку.

Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе ПСС Сахалинской области, диспетчер Тымовского пожарно-спасательного отряда получил информацию о происшествии в 07:24, а уже через минуту, в 07:25, к месту вызова прибыли сотрудники пожарно-спасательной части №41. Спасатели провели осмотр места происшествия и приняли решение перевернуть автомобиль с помощью тяжелой техники для проверки салона на наличие пострадавших.

После того как автомобиль обвязали веревкой и поставили на колеса, спасатели убедились в отсутствии людей в салоне. На месте работали 5 сотрудников пожарно-спасательной службы и 1 единица техники. Пострадавших и погибших в результате происшествия нет.