Камеры на Сахалине за сутки зафиксировали более 1600 нарушений ПДД
За минувшие сутки, 18 сентября 2025 года, на дорогах Сахалинской области произошло одно дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими. При этом сотрудники Госавтоинспекции в ходе профилактических рейдов пресекли 169 административных правонарушений, а стационарные комплексы фиксации выявили еще 1620 случаев несоблюдения ПДД.
Как сообщили ТИА "Острова" в региональной Госавтоинспекции, инспекторы задержали и отстранили от управления четырех водителей, находившихся в состоянии опьянения. Еще семь автомобилистов задержали за управление транспортом без прав либо будучи лишенными водительских удостоверений по суду. Помимо этого, стражи порядка составили протоколы на 27 водителей, которые своевременно не уплатили административные штрафы. В результате рейдовых мероприятий сотрудники ГИБДД задержали и поместили на специализированную стоянку три автомобиля.
Отдельный массив нарушений составили иные случаи несоблюдения правил дорожного движения. К административной ответственности привлекли 26 водителей с тонированными стеклами, 35 - за выезд на встречную полосу и восьмерых - за непристегнутые ремни безопасности. Также оштрафовали трех водителей, нарушивших правила перевозки детей, одного - за непредоставление преимущества пешеходам и пятерых - за управление транспортным средством с техническими неисправностями. Один автомобилист ответил за управление незарегистрированным транспортом.
Параллельно стационарные комплексы фото- и видеофиксации зафиксировали 1620 нарушений ПДД. Как рассказали Тихоокеанскому информационному агентству "Острова" в ЦАФАП ГИБДД, подавляющее большинство - 1272 случая - это превышение установленной скорости движения. Еще 148 водителей получили штрафы за не пристегнутые ремни безопасности, 34 - за выезд на полосу встречного движения, и один - за проезд на запрещающий сигнал светофора.
