Сахалинский педагог предстанет перед судом за кражу 12 тысяч рублей из сейфа
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Правоохранительные органы завершили расследование уголовного дела в отношении 24-летнего жителя Южно-Сахалинска, обвиняемого в хищении денежных средств из сейфа детского центра. Молодой человек, работавший педагогом, похитил 12 тысяч рублей, воспользовавшись служебным положением и доверенными ему ключами от помещения.
По версии следствия, фигурант устроился на работу педагогом в детский центр в середине июля 2025 года. 23 июля администратор центра передал ему ключи от помещения с поручением открыть двери на следующий день. Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД России по Сахалинской области, обвиняемый решил воспользоваться этой ситуацией для хищения денежных средств.
Рано утром следующего дня молодой человек пришел в центр, занял место за стойкой администратора и обнаружил сейф с ключами в замке. Он похитил часть денежных средств, чтобы не вызвать подозрений, после чего немедленно покинул помещение и потратил украденные 12 тысяч рублей на личные нужды.
Следствие квалифицировало действия обвиняемого по пунктам "б, в" части 2 статьи 158 УК РФ как кражу с незаконным проникновением в хранилище и причинением значительного ущерба гражданину. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
13:32 12 Сентября Стала известна праздничная программа Дня рождения Южно-Сахалинска
16:04 12 Сентября В Южно-Сахалинске 13 сентября будут действовать запреты на парковку
10:13 12 Сентября Сахалинские юниоры завоевали бронзу Кубка Дальнего Востока по ГТО
09:46 12 Сентября Экс-руководитель службы судебных приставов Южно-Курильска осуждена за мошенничество
09:43 20 Августа Жители дома №48 по улице Есенина в Южно-Сахалинске недовольны темпами ликвидации последствий коммунальной аварии
13:19 29 Августа Военные на Сахалине успешно провели учения по защите военной колонны
09:03 22 Августа В Южно-Сахалинске состоится бесплатный концерт Полины Гагариной
15:26 5 Сентября Южно-Сахалинск готовится отметить День города масштабным фестивалем "По-семейному"
Выбор редакции
- 10:56 Вчера Сахалинские атлеты завоевали четыре серебряные медали на Спартакиаде
- 10:55 17 Сентября Более 400 юных сахалинцев преодолели полосу препятствий на гонке "Pride Race"
- 17:54 16 Сентября Сахалинец принял участие в установлении рекорда России по гребле-индор
- 09:54 16 Сентября Жители Сахалинской области должны определиться с формой получения льгот до 1 октября
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
В какую сторону изменился Южно-Сахалинск за последние 10 лет?