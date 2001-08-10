Сахалинский педагог предстанет перед судом за кражу 12 тысяч рублей из сейфа

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Правоохранительные органы завершили расследование уголовного дела в отношении 24-летнего жителя Южно-Сахалинска, обвиняемого в хищении денежных средств из сейфа детского центра. Молодой человек, работавший педагогом, похитил 12 тысяч рублей, воспользовавшись служебным положением и доверенными ему ключами от помещения.

По версии следствия, фигурант устроился на работу педагогом в детский центр в середине июля 2025 года. 23 июля администратор центра передал ему ключи от помещения с поручением открыть двери на следующий день. Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД России по Сахалинской области, обвиняемый решил воспользоваться этой ситуацией для хищения денежных средств.

Рано утром следующего дня молодой человек пришел в центр, занял место за стойкой администратора и обнаружил сейф с ключами в замке. Он похитил часть денежных средств, чтобы не вызвать подозрений, после чего немедленно покинул помещение и потратил украденные 12 тысяч рублей на личные нужды.

Следствие квалифицировало действия обвиняемого по пунктам "б, в" части 2 статьи 158 УК РФ как кражу с незаконным проникновением в хранилище и причинением значительного ущерба гражданину. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.