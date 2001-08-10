Житель Анивы похитил 10 тысяч рублей у пассажира такси

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Правоохранительные органы установили фигуранта по делу о хищении денежных средств в салоне такси, где 46-летний житель Анивы похитил кошелек с 10 тысячами рублей. По факту кражи с причинением значительного ущерба гражданину возбудили уголовное дело, а суд избрал в отношении подозреваемого меру пресечения.

Поводом для начала оперативно-розыскных мероприятий стало заявление 30-летнего жителя Южно-Сахалинска, который сообщил в дежурную часть УМВД о пропаже кошелька с денежными средствами. Сотрудники уголовного розыска провели комплекс мероприятий и установили личность предполагаемого злоумышленника.

Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД России по Сахалинской области, фигурант обнаружил кошелек в салоне автомобиля такси и незаконно присвоил себе денежные средства вместо того, чтобы вернуть находку водителю. Впоследствии мужчина потратил похищенные деньги на личные нужды.

Следственные органы возбудили уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 158 УК РФ (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину). Суд избрал в отношении 46-летнего жителя Анивы меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.