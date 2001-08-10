Сахалинец купил автомобиль, пообещав расплатиться частями, а потом продал машину и исчез

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Правоохранители окончили расследование в отношении 44-летнего жителя села Чехов, который обманул местного автовладельца при покупке транспортного средства. Злоумышленник похитил у потерпевшего 215 тысяч рублей, воспользовавшись схемой с фиктивной рассрочкой платежа.

Поводом для возбуждения уголовного дела стало заявление 61-летнего поронайца в декабре 2024 года. Мужчина рассказал полиции, что выставил свой автомобиль на продажу в интернете. На объявление откликнулся злоумышленник, который предложил уникальную схему расчета. Он договорился с продавцом о выплате стоимости машины по частям, после чего забрал транспортное средство.

Спустя некоторое время подозреваемый сообщил потерпевшему, что продал его автомобиль третьему лицу, но продолжит выплачивать долг. Однако вскоре фигурант перестал выходить на связь и не вернул деньги. Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД России по Сахалинской области, оперативники уголовного розыска установили, что злоумышленник изначально не планировал рассчитываться за автомобиль.

Следствие возбудило уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину). Сумма ущерба составила 215 тысяч рублей. Суд избрал в отношении 44-летнего фигуранта меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.