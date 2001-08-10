Продуктовый магазин едва не сгорел в селе Кировское
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Информация о возгорании на улице Центральной поступило в 04:44. Пожарные прибыли на место происшествия через 4 минуты. В этот момент на всем здании крыша горела открытым пламенем. Возникла угроза распространения на соседнюю постройку. Огонь был локализован на 300 квадратах в 06:15. Полная ликвидация пожара - в 08:30. Эвакуация никому не потребовалась, в инциденте никто не погиб и не пострадал, рассказали ТИА "Острова" в региональном МЧС.
На месте происшествия работали 9 сотрудников и 3 единицы техники пожарно-спасательной службы Сахалинской области. Причины возгорания выяснят дознаватели ГУ МЧС России по Сахалинской области.
