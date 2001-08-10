Пожарные ликвидировали четыре возгорания в Сахалинской области за сутки

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За прошедшие сутки на территории Сахалинской области пожарные зарегистрировали четыре возгорания, два из которых произошли в жилом секторе.

Первый инцидент произошел в Аниве на улице Транспортная. Жильцы пятиэтажного дома сообщили о возгорании на кухне, которое произошло из-за оставленной без присмотра печи во время приготовления пищи. Рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ГУ МЧС России по Сахалинской области, что пожарные прибыли на вызов спустя две минуты и к 18:55 полностью ликвидировали огонь на площади три квадратных метра. Для тушения пожара привлекали семь сотрудников и одну единицу техники, эвакуация не потребовалась.

Второе возгорание зафиксировали в Ново-Александровске на улице Колхозная, где загорелся неэксплуатируемый одноэтажный частный дом. Пожарные расчеты прибыли через восемь минут после вызова и обнаружили открытое горение деревянного строения площадью 50 квадратных метров. Спасатели локализовали огонь в 21:28 и ликвидировали его к 23:20, не допустив распространения на соседние дома. На месте работали восемь сотрудников МЧС и две единицы техники, пострадавших нет.

Помимо этих происшествий, за указанный период пожарные службы зарегистрировали еще два возгорания: одно связано с бытовыми отходами, а другое относится к категории прочих.

Как сообщили в ведомстве, подразделения МЧС не привлекали к ликвидации дорожно-транспортных происшествий, а на водных объектах области за сутки происшествий не произошло.