Автомобиль врезался в опору освещения в Южно-Сахалинске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сегодня в 03:40 утра в Южно-Сахалинске на перекрестке улиц Железнодорожная и Воздушная произошла авария. По предварительной информации, автомобиль "Toyota Hiace" двигался по улице Железнодорожная в южном направлении.

Водитель транспортного средства, 78-летний мужчина, не справился с управлением. В результате автомобиль совершил наезд на опору уличного освещения. Как сообщили ТИА "Острова" в сахалинской автоинспекции, в результате происшествия сам водитель получил телесные повреждения.

В настоящее время по факту дорожно-транспортного происшествия полиция проводит все необходимые проверочные мероприятия.