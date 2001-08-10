Сахалинские автоинспекторы за сутки задержали 21 пьяного и лишенного прав водителя

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За прошедшие сутки на Сахалине произошло одно дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими, при этом сотрудники Госавтоинспекции в ходе профилактических мероприятий выявили тысячи нарушений Правил дорожного движения. Главной интригой оперативных данных стало масштабное количество задержанных водителей, управлявших транспортом в состоянии опьянения, без прав или лишенных водительских удостоверений.

В течение минувших суток инспекторы ГИБДД пресекли 122 нарушения ПДД РФ в рамках специальных профилактических рейдов. Наиболее серьезными из них стали пять фактов управления автомобилем в состоянии опьянения, а также 16 случаев, когда за руль садились водители, либо не имеющие прав, либо лишенные их по решению суда. Как сообщили ТИА "Острова" в региональной Госавтоинспекции, всех нарушителей задержали и отстранили от управления транспортными средствами.

Помимо этого, сотрудники ведомства составили административные протоколы на водителей за целый ряд других нарушений. В их числе: управление незарегистрированным транспортным средством (1 случай), тонировка стекол с нарушением норм (10 случаев), неправильная перевозка детей (2 случая), выезд на полосу встречного движения (3 случая), непристегнутые ремни безопасности (8 случаев) и непредоставление преимущества пешеходам (2 случая). Также инспекторы оформили пять административных материалов на автовладельцев, которые вовремя не уплатили штрафы. В общей сложности полицейские задержали и поместили на специализированную стоянку семь автомобилей.

Отдельный массив нарушений зафиксировали стационарные комплексы фото- и видеофиксации, которые выявили 2144 случая несоблюдения ПДД. Сотрудники Центра автоматизированной фиксации административных правонарушений (ЦАФАП) ГИБДД привлекли к ответственности 1581 водителя за превышение скорости, девять человек - за проезд на запрещающий сигнал светофора, 55 - за выезд на встречную полосу и еще 26 - за непристегнутые ремни безопасности.