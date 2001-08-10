Сахалинка предстанет перед судом за кражу 42,5 тысяч рублей с телефона знакомой
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Следственный отдел ОМВД России "Анивский" завершил расследование уголовного дела в отношении 31-летней жительницы Холмска. Фигурантку обвиняют в краже более 42 тысяч рублей с банковского счета своей знакомой.
Инцидент произошел 12 июня 2025 года в селе Новотроицком. Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе сахалинской полиции, обвиняемая гостила в квартире потерпевшей и, зная о наличии денежных средств на ее банковском счете, решила их похитить. Дождавшись, когда хозяйка квартиры уснет, злоумышленница взяла ее мобильный телефон и с помощью смс-сообщений совершила три перевода на свою банковскую карту на общую сумму 42 500 рублей.
Денежные средства женщина полностью потратила на личные нужды. Следствие квалифицировало ее действия по пункту "г" части 3 статьи 158 УК РФ как кражу, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенное с банковского счета с причинением значительного ущерба гражданину.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением следствие направило в суд для рассмотрения по существу.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
13:32 12 Сентября Стала известна праздничная программа Дня рождения Южно-Сахалинска
16:04 12 Сентября В Южно-Сахалинске 13 сентября будут действовать запреты на парковку
16:45 11 Сентября В сахалинском краеведческом музее открывается выставка свадебных традиций народов России
10:13 12 Сентября Сахалинские юниоры завоевали бронзу Кубка Дальнего Востока по ГТО
09:43 20 Августа Жители дома №48 по улице Есенина в Южно-Сахалинске недовольны темпами ликвидации последствий коммунальной аварии
13:19 29 Августа Военные на Сахалине успешно провели учения по защите военной колонны
09:03 22 Августа В Южно-Сахалинске состоится бесплатный концерт Полины Гагариной
15:26 5 Сентября Южно-Сахалинск готовится отметить День города масштабным фестивалем "По-семейному"
Выбор редакции
- 10:55 Сегодня Более 400 юных сахалинцев преодолели полосу препятствий на гонке "Pride Race"
- 17:54 Вчера Сахалинец принял участие в установлении рекорда России по гребле-индор
- 09:54 Вчера Жители Сахалинской области должны определиться с формой получения льгот до 1 октября
- 10:09 15 Сентября Сахалинские семьи смогут оплачивать учебу детей маткапиталом прямо в вузе
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
В какую сторону изменился Южно-Сахалинск за последние 10 лет?