Сахалинка предстанет перед судом за кражу 42,5 тысяч рублей с телефона знакомой

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственный отдел ОМВД России "Анивский" завершил расследование уголовного дела в отношении 31-летней жительницы Холмска. Фигурантку обвиняют в краже более 42 тысяч рублей с банковского счета своей знакомой.

Инцидент произошел 12 июня 2025 года в селе Новотроицком. Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе сахалинской полиции, обвиняемая гостила в квартире потерпевшей и, зная о наличии денежных средств на ее банковском счете, решила их похитить. Дождавшись, когда хозяйка квартиры уснет, злоумышленница взяла ее мобильный телефон и с помощью смс-сообщений совершила три перевода на свою банковскую карту на общую сумму 42 500 рублей.

Денежные средства женщина полностью потратила на личные нужды. Следствие квалифицировало ее действия по пункту "г" части 3 статьи 158 УК РФ как кражу, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенное с банковского счета с причинением значительного ущерба гражданину.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением следствие направило в суд для рассмотрения по существу.