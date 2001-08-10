Под Анивой автомобиль вылетел с дороги

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Спасатели Анивского пожарно-спасательного отряда оперативно ликвидировали последствия серьезного дорожно-транспортного происшествия. В результате аварии, произошедшей 16 сентября, два человека получили травмы.

Инцидент случился на первом километре автодороги Петропавловское – Анива. Водитель автомобиля Toyota Chaser не справился с управлением по неустановленной причине и съехал с проезжей части. Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе ОКУ «ПСС Сахалинской области», на момент аварии в машине находились два пассажира, которые пострадали.

Диспетчер Анивского пожарно-спасательного отряда получил информацию о ДТП в 20:21. Уже через девять минут, в 20:30, на место происшествия прибыл личный состав пожарно-спасательной части № 51 города Анива. Спасатели осмотрели место аварии, передали пострадавших бригаде скорой медицинской помощи и отключили аккумуляторную батарею автомобиля для предотвращения короткого замыкания.

После того как пожарные убедились в отсутствии угрозы для окружающих, они покинули место происшествия. Для ликвидации последствий ДТП спасатели задействовали пять человек и одну единицу техники. Погибших в результате инцидента нет.