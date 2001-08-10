В Поронайске загорелся железнодорожный вагон.
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сообщение о возгорании поступило в диспетчерскую службу Поронайского пожарно-спасательного отряда 16 сентября в 16:47. Через пять минут работники пожарно-спасательной службы прибыли на место происшествия и приступили к тушению. К этому моменту в районе улицы Победы, 77, в железнодорожном тупике горел вагон на площади 55 квадратных метров, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ОКУ "ПСС Сахалинской области".
Локализовать очаг горения удалось в 17:17, а в 18:28 пожар был полностью ликвидирован.
В тушении огня принимали участие работники пожарно-спасательной части № 32 города Поронайск. Было задействовано семь человек личного состава и две единицы техники.
Погибших и пострадавших нет. Причины пожара выясняются.
