Сахалинский таксист спас пенсионерку от мошенников

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Две пожилые жительницы Южно-Сахалинска за один день лишились сбережений в результате сложных схем телефонного мошенничества. Общий ущерб от действий аферистов составил почти полтора миллиона рублей, однако бдительность таксиста помогла предотвратить потерю еще одной крупной суммы.

16 сентября в полицию областного центра поступили заявления от 86-летней и 84-летней горожанок. В обоих случаях злоумышленники действовали по схожему сценарию: сначала неизвестный, представившись оператором связи, сообщал о необходимости замены номера домашнего телефона и выманивал паспортные данные. Затем на связь выходил лжесотрудник банка или правоохранительных органов, который убеждал пенсионерок в том, что их деньги находятся под угрозой и необходимо снять все средства для передачи курьеру.

В первом случае 86-летняя женщина, следуя инструкциям, сняла со своих счетов 1,2 миллиона рублей и передала их неизвестной курьерской службе. Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД по Сахалинской области, вторая потерпевшая собрала 275 тысяч рублей для передачи. Мошенник вызвал для нее такси, однако водитель автомобиля заподозрил неладное. Вместо условленного места он доставил пенсионерку в отделение полиции, чем предотвратил преступление.

По фактам мошеннических действий правоохранители возбудили уголовные дела. Следствие устанавливает всех причастных к организации афер лиц.