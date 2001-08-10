Житель Вологды предстанет перед судом за серию интернет-мошенничеств на Сахалине

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Житель Вологды предстанет перед судом за серию интернет-мошенничеств, жертвами которых стали более 30 человек, в том числе пятеро сахалинцев. Злоумышленник в течение нескольких лет обманывал людей, предлагая за деньги вернуть утерянное ими имущество.

Подозреваемый искал в интернете объявления людей, потерявших ценные вещи и предлагавших вознаграждение за их возврат. Он связывался с потерпевшими по телефону, представляясь сотрудником ломбарда или комиссионного магазина, и сообщал, что некто принес их пропажу. Далее злоумышленник убеждал собеседников перевести ему аванс за услугу по возврату имущества и прекращал общение после получения денег.

Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД России по Сахалинской области, оперативникам УУР удалось установить и задержать подозреваемого. Следствие доказало, что его действия причинили ущерб 33 гражданам на общую сумму 382 тысячи рублей. Уголовное дело по ч. 1 и 2 ст. 159 УК РФ направлено в суд для рассмотрения по существу.