Более 120 нарушений пресекли автоинспекторы на Сахалине за сутки
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
За сутки на Сахалине инспекторы ГИБДД выявили более 120 административных правонарушений, главными из которых стали управление транспортом в пьяном виде и вождение без прав. Основную долю зафиксированных камерами нарушений составило превышение скорости, которое допустили почти две тысячи водителей.
За прошедшие сутки дорожные полицейские провели на острове масштабные профилактические мероприятия. В результате рейдов сотрудники пресекли 127 нарушений Правил дорожного движения. Наиболее серьезными инцидентами стало задержание четырех нетрезвых водителей, которых отстранили от управления их автомобилями. Еще 13 человек задержали за управление транспортом без водительских удостоверений либо после лишения такого права по суду.
Как сообщили ТИА "Острова" в региональной ГИБДД, стационарные комплексы фото- и видеофиксации за этот же период выявили 2216 нарушений ПДД. Подавляющее большинство из них - 1994 случая - составило превышение установленной скорости движения. Также камеры зафиксировали выезд на встречную полосу (36 нарушений), проезд на запрещающий сигнал светофора (5 нарушений) и непристегнутые ремни безопасности (8 нарушений).
Кроме того, инспекторы привлекли к ответственности водителей за целый ряд других нарушений. Среди них - управление автомобилем без госномеров, перевозка детей с нарушением правил, не предоставление преимущества пешеходам и езда с тонированными стеклами. По последнему пункту административные протоколы составили на 16 человек. За неуплату штрафов в установленный срок наказали еще восьмерых автовладельцев. Итогом рейда стало задержание семи автомобилей, которые поместили на специализированную стоянку.
