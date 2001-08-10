Тихоокеанское
информационное агентство
17 Сентября 2025
Сейчас 20:14
82,84|97,89
Житель Смирныховского района угрожал ножом сотруднику полиции
09:06, | Новости происшествий Сахалина и Курил

В Южно-Сахалинске микроавтобус врезался в столб

В Южно-Сахалинске микроавтобус врезался в столб

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Очевидцы сообщают о серьёзном ДТП на улице Железнодорожной в Южно-Сахалинске. В результате происшествия микроавтобус улетел съехал с проезжей части и врезался в столб с дорожным знаком, пишет astv.ru.

Информации о пострадавших на данный момент не поступало. Обстоятельства аварии уточняются. На месте работает экипаж ДПС, добавил очевидец.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости происшествий Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    В какую сторону изменился Южно-Сахалинск за последние 10 лет?