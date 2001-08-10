В Южно-Сахалинске микроавтобус врезался в столб

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Очевидцы сообщают о серьёзном ДТП на улице Железнодорожной в Южно-Сахалинске. В результате происшествия микроавтобус улетел съехал с проезжей части и врезался в столб с дорожным знаком, пишет astv.ru.

Информации о пострадавших на данный момент не поступало. Обстоятельства аварии уточняются. На месте работает экипаж ДПС, добавил очевидец.