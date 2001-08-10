Тихоокеанское
Корсаковец предстанет перед судом за кражу золотого браслета

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственный отдел ОМВД России по Корсаковскому городскому округу завершил расследование уголовного дела в отношении 38-летнего местного жителя, обвиняемого в хищении золотого браслета. Мужчина похитил ювелирное украшение у знакомого во время совместного распития спиртных напитков и сдал его в ломбард, причинив потерпевшему ущерб на сумму 68 тысяч рублей.

Инцидент произошел 27 мая 2025 года, когда потерпевший передал обвиняемому свой золотой браслет для сдачи в ломбард. После неудачной попытки сдать украшение в одной точке, фигурант решил присвоить чужое имущество. Как сообщили ТИА "Острова" в сахалинской полиции, на следующий день мужчина успешно сдал похищенный браслет в другом ломбарде.

Следствие квалифицировало действия подозреваемого по пункту "в" части 2 статьи 158 УК РФ как кражу, совершенную с причинением значительного ущерба гражданину. Материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.

