Холмская пенсионерка предстанет перед судом за кражу банковской карты

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственный отдел ОМВД России по Холмскому району завершил расследование уголовного дела в отношении 70-летней местной жительницы, обвиняемой в хищении банковской карты и денежных средств. Пенсионерка похитила карту знакомого во время совместного распития спиртных напитков и незаконно потратила 25 тысяч рублей.

Инцидент произошел 15 мая 2025 года, когда женщина гостила у своего знакомого. Хозяин квартиры доверил ей свою банковскую карту для покупки алкоголя, однако обвиняемая решила присвоить платежное средство. Как сообщили ТИА "Острова" в сахалинской полиции, женщина впоследствии использовала карту для расчетов в магазинах, потратив в общей сложности 25 тысяч рублей.

Следствие квалифицировало действия пенсионерки по пункту "г" части 3 статьи 158 УК РФ как кражу, совершенную с причинением значительного ущерба гражданину. Материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу и вынесения приговора.