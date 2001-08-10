В Амурской области задержали китайцев с ведрами краснокнижных грибов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Четверых иностранцев с ведрами краснокнижных грибов задержали сотрудники амурского охотнадзора в Ивановском округе, пишет ИА "Порт Амур".

В ходе планового рейда инспекторы заметили легковой автомобиль, выезжающий из леса. В багажнике машины обнаружили два ведра редких грибов - ежовиков гребенчатых. Четверо жителей КНР сообщили, что сами собирали их. Всего специалисты насчитали в ведрах 56 экземпляров гриба, информирует управление по охране животного мира Амурской области.

Ежовик гребенчатый внесен в Красную книгу Амурской области, а также соседних дальневосточных регионов. Отмечается, что нарушители прекрасно знали о ценности гриба.

На место были вызваны сотрудники полиции, которые изъяли незаконно собранные грибы и направили их на экспертизу. По завершению расследования будут определены меры ответственности иностранцев.

Ежовик гребенчатый (лат. Hericium erinaceus) - это гриб семейства герициевых порядка сыроежковых. Его называют также «дедова борода». В восточной медицине ежовик применяют для улучшения работы нервной системы, повышения защитных сил и укрепления организма, в терапии патологий желудочно-кишечного тракта.

В России гриб используется как компонент биологически активных добавок (БАД), которые применяются для улучшения работы мозга, поддержки нервной системы. Известно, что ежовик содержит фенолы и жирные кислоты, которые действуют на раковые клетки напрямую, как при химиотерапии. Ежовик эффективен при опухолях: фибромах, миомах, кистах, аденомах гипофиза, аденомах простаты, при раке пищевода, раке желудка, легких, печени, молочной железы.

При этом сбор ежовика в природе запрещен. Ранее Порт Амур сообщал, что за случайный сбор краснокнижных грибов предусмотрен штраф от 2 500 до 5 000 рублей. Если же сбор был умышленным - возможны принудительные работы сроком до четырех лет и штраф до одного миллиона рублей.