Жителя Приморья будут судить за то, что 11 лет назад он насмерть забил человека шваброй

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Приморском крае перед судом предстанет житель Артема, обвиняемый в убийстве, совершенном более десяти лет назад, сообщает РИА VladNews со ссылкой на краевую прокуратуру.

В феврале 2014 года в ходе ссоры из-за финансовых разногласий он нанес своему оппоненту не менее 19 ударов деревянной шваброй по голове и телу. Потерпевший скончался в больнице от полученных травм.

Мужчине предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 111 УК РФ). Уголовное дело направлено в Артемовский городской суд.