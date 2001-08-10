В Стародубском горела баня

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Пожарные оперативно ликвидировали возгорание кровли частной бани в приморском селе Стародубское, обошлось без жертв и пострадавших. Основная интрига происшествия заключается в выяснении причин, которые привели к возгоранию на площади в 10 квадратных метров.

Сигнал о пожаре на улице Набережная, 89, поступил в диспетчерскую службу Долинского пожарно-спасательного отряда 15 сентября в 15:21. Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе ОКУ "ПСС Сахалинской области", уже через восемь минут расчеты экстренных служб прибыли к месту вызова и немедленно приступили к работе.

Огнеборцам отдельного поста пожарно-спасательной части № 23 села Стародубское потребовалось 19 минут, чтобы локализовать очаг возгорания. Полностью ликвидировать пожар спасатели смогли к 16:20. Для ликвидации чрезвычайного происшествия пожарные задействовали пять человек личного состава и две единицы специализированной техники.