Сахалинские силовики вскрыли хищение 24 миллионов рублей при строительстве домов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Полиция Южно-Сахалинска раскрыла масштабное мошенничество в сфере строительства индивидуального жилья. Генеральный директор местной фирмы похитила у граждан более 24 миллионов рублей, не намереваясь выполнять взятые обязательства по возведению домов.

Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции городского УМВД в ходе оперативно-розыскных мероприятий выявили серию преступных эпизодов. По данным следствия, с ноября 2023 года руководитель строительной компании заключала с жителями области договоры подряда на строительство домов в одном из дачных товариществ Южно-Сахалинска, получала предоплату, но работы не начинала.

Как сообщили ТИА "Острова" в УМВД России по Сахалинской области, по установленным фактам возбудили восемь уголовных дел по частям 3 и 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в крупном и особо крупном размере). Общий ущерб от деятельности фирмы превысил 24 миллиона рублей.

В настоящее время следователи проводят мероприятия, чтобы установить причастность фигурантки к другим аналогичным эпизодам. Санкция инкриминируемых статей предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.