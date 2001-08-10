Тихоокеанское
информационное агентство
17 Сентября 2025
Сейчас 00:22
83,07|97,45
С 17 сентября для проезда транспорта будет закрыт перекресток проспекта Победы и улицы Западной в Южно-Сахалинске
09:13, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Сахалинские автоинспекторы за сутки пресекли более 130 нарушений ПДД

Сахалинские автоинспекторы за сутки пресекли более 130 нарушений ПДД

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За минувшие сутки на дорогах Сахалинской области не произошло ни одного дорожно-транспортного происшествия с пострадавшими. При этом сотрудники Госавтоинспекции выявили и пресекли 134 нарушения Правил дорожного движения в ходе профилактических рейдов.

Как сообщили ТИА "Острова" в региональной ГИБДД, инспекторы задержали и отстранили от управления транспортом двух водителей, находившихся в состоянии опьянения. Еще 14 автомобилистов задержали за управление машиной без права управления либо будучи лишенными таких прав по суду.

Автоинспекторы привлекли к ответственности водителей за ряд других нарушений. В списке управление транспортом с неисправностями, тонировкой стекол, выезд на встречную полосу и перевозка детей с нарушением правил. Также штрафы выписали пешеходам, нарушившим ПДД, и водителям, не уплатившим ранее вынесенные административные штрафы. Шесть автомобилей отправили на специализированную стоянку.

Отдельно стационарные комплексы фото- и видеофиксации зафиксировали 2167 нарушений ПДД. Как рассказали ТИА "Острова" в ЦАФАП ГИБДД, большую часть из них составило превышение скорости - 1623 случая. Также камеры зафиксировали движение на запрещающий сигнал светофора, выезд на встречную полосу и нарушения правил применения ремней безопасности.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости происшествий Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    В какую сторону изменился Южно-Сахалинск за последние 10 лет?