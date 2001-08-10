Сахалинские автоинспекторы за сутки пресекли более 130 нарушений ПДД

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За минувшие сутки на дорогах Сахалинской области не произошло ни одного дорожно-транспортного происшествия с пострадавшими. При этом сотрудники Госавтоинспекции выявили и пресекли 134 нарушения Правил дорожного движения в ходе профилактических рейдов.

Как сообщили ТИА "Острова" в региональной ГИБДД, инспекторы задержали и отстранили от управления транспортом двух водителей, находившихся в состоянии опьянения. Еще 14 автомобилистов задержали за управление машиной без права управления либо будучи лишенными таких прав по суду.

Автоинспекторы привлекли к ответственности водителей за ряд других нарушений. В списке управление транспортом с неисправностями, тонировкой стекол, выезд на встречную полосу и перевозка детей с нарушением правил. Также штрафы выписали пешеходам, нарушившим ПДД, и водителям, не уплатившим ранее вынесенные административные штрафы. Шесть автомобилей отправили на специализированную стоянку.

Отдельно стационарные комплексы фото- и видеофиксации зафиксировали 2167 нарушений ПДД. Как рассказали ТИА "Острова" в ЦАФАП ГИБДД, большую часть из них составило превышение скорости - 1623 случая. Также камеры зафиксировали движение на запрещающий сигнал светофора, выезд на встречную полосу и нарушения правил применения ремней безопасности.