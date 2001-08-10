Сахалинские автоинспекторы за сутки пресекли более 130 нарушений ПДД
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
За минувшие сутки на дорогах Сахалинской области не произошло ни одного дорожно-транспортного происшествия с пострадавшими. При этом сотрудники Госавтоинспекции выявили и пресекли 134 нарушения Правил дорожного движения в ходе профилактических рейдов.
Как сообщили ТИА "Острова" в региональной ГИБДД, инспекторы задержали и отстранили от управления транспортом двух водителей, находившихся в состоянии опьянения. Еще 14 автомобилистов задержали за управление машиной без права управления либо будучи лишенными таких прав по суду.
Автоинспекторы привлекли к ответственности водителей за ряд других нарушений. В списке управление транспортом с неисправностями, тонировкой стекол, выезд на встречную полосу и перевозка детей с нарушением правил. Также штрафы выписали пешеходам, нарушившим ПДД, и водителям, не уплатившим ранее вынесенные административные штрафы. Шесть автомобилей отправили на специализированную стоянку.
Отдельно стационарные комплексы фото- и видеофиксации зафиксировали 2167 нарушений ПДД. Как рассказали ТИА "Острова" в ЦАФАП ГИБДД, большую часть из них составило превышение скорости - 1623 случая. Также камеры зафиксировали движение на запрещающий сигнал светофора, выезд на встречную полосу и нарушения правил применения ремней безопасности.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
10:26 Сегодня Сахалинские силовики вскрыли хищение 24 миллионов рублей при строительстве домов
09:54 Сегодня Жители Сахалинской области должны определиться с формой получения льгот до 1 октября
09:13 Сегодня Сахалинские автоинспекторы за сутки пресекли более 130 нарушений ПДД
09:04 Сегодня Сахалинцев приглашают проверить грамотность на Международном литературном диктанте
13:32 12 Сентября Стала известна праздничная программа Дня рождения Южно-Сахалинска
16:04 12 Сентября В Южно-Сахалинске 13 сентября будут действовать запреты на парковку
09:32 9 Сентября На Сахалине застройщика-мошенника приговорили к восьми годам колонии
16:45 11 Сентября В сахалинском краеведческом музее открывается выставка свадебных традиций народов России
09:43 20 Августа Жители дома №48 по улице Есенина в Южно-Сахалинске недовольны темпами ликвидации последствий коммунальной аварии
13:19 29 Августа Военные на Сахалине успешно провели учения по защите военной колонны
09:03 22 Августа В Южно-Сахалинске состоится бесплатный концерт Полины Гагариной
15:26 5 Сентября Южно-Сахалинск готовится отметить День города масштабным фестивалем "По-семейному"
Выбор редакции
- 17:54 Сегодня Сахалинец принял участие в установлении рекорда России по гребле-индор
- 09:54 Сегодня Жители Сахалинской области должны определиться с формой получения льгот до 1 октября
- 10:09 Вчера Сахалинские семьи смогут оплачивать учебу детей маткапиталом прямо в вузе
- 10:13 12 Сентября Сахалинские юниоры завоевали бронзу Кубка Дальнего Востока по ГТО
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
В какую сторону изменился Южно-Сахалинск за последние 10 лет?