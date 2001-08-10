На Сахалине Фонд капремонта подал в суд на трех собственников за срыв ремонтных работ
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Капитальный ремонт многоквартирного дома на Коммунистическом проспекте, 8 в Южно-Сахалинске приостановили из-за отказа трех собственников предоставить доступ в свои квартиры. Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Сахалинской области направил в суд иски к несогласным жильцам для принудительного разрешения ситуации.
Согласно действующему законодательству, собственники обязаны обеспечивать доступ ко всем инженерным сетям, которые относятся к общедомовому имуществу. Если трубы закрыты отделочными материалами, жильцы должны самостоятельно демонтировать и восстановить покрытие после завершения работ. Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе регионального Фонда капремонта, недопуск рабочих в квартиру считается нарушением, ответственность за которое полностью лежит на собственнике.
Руководитель Фонда Игорь Бондарев отметил, что разъяснительные беседы с жильцами не принесли результатов, поэтому организация вынуждена обратиться в суд. Собственникам, которых обяжут пустить строителей, придется оплатить государственную пошлину в размере 20 тысяч рублей и исполнительский сбор от 1,4 до 5 тысяч рублей. В настоящее время иски находятся на рассмотрении в суде.
