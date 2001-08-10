Сахалинец дал телефон соседу по палате и лишился почти 200 тысяч рублей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

39-летний житель Корсакова предстанет перед судом по обвинению в краже крупной суммы денег с банковского счета своего соседа по больничной палате. Следственный отдел ОМВД России "Корсаковский" завершил расследование уголовного дела по факту хищения 183 тысяч рублей.

По версии следствия, преступление произошло в апреле 2025 года, когда обвиняемый и потерпевший находились на лечении в одной больничной палате. Злоумышленник попросил у соседа мобильный телефон для звонка и обнаружил в смс-сообщениях информацию о крупной сумме на банковской карте. Как сообщили ТИА "Острова" в сахалинской полиции, обвиняемый воспользовался моментом и перевел деньги через смс-банкинг на карты своих знакомых, которые затем перенаправили средства ему.

Действия фигуранта следствие квалифицировало по пункту "г" части 3 статьи 158 УК РФ (кража с банковского счета, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину). Похищенные деньги злоумышленник потратил на личные нужды. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.