Пожарные потушили горящую баню в селе Ольховка Углегорского района

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Углегорском районе Сахалинской области пожарные ликвидировали возгорание в частной бане. Инцидент произошел в селе Ольховка, где открытым пламенем горела крыша строения.

Сообщение о пожаре на улице Первомайской поступило в диспетчерскую службу местного пожарно-спасательного отряда 13 сентября в 13:56. Спасатели прибыли на место вызова через 11 минут и немедленно приступили к тушению. Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе ОКУ "ПСС Сахалинской области", площадь возгорания кровли составила 8 квадратных метров.

Пожарным удалось локализовать очаг горения в 14:10, а полностью ликвидировать пожар они смогли к 15:30. В операции участвовали сотрудники пожарно-спасательной части № 15 из Углегорска. Всего для тушения привлекли пять человек личного состава и две единицы спецтехники. В результате происшествия никто не пострадал, причины возгорания сейчас устанавливают специалисты.