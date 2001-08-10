Семь пожаров потушили спасатели в Сахалинской области за сутки

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За прошедшие сутки пожарно-спасательные подразделения Сахалинской области ликвидировали семь возгораний. Два из них произошли в жилом секторе, включая серьезный пожар в многоквартирном доме поселка Смирных.

Сигнал о возгорании в пятиэтажном доме на улице Ленина поступил диспетчерам в 20:04. Пожарные прибыли на место уже через две минуты и обнаружили сильное задымление в квартире, где открытым пламенем горела электроплита и встроенный шкаф. Спасатели локализовали возгорание в 20:10 и полностью ликвидировали его к 20:28. Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе ГУ МЧС России по Сахалинской области, в тушении пожара участвовали четыре сотрудника и две единицы техники. Жертв и пострадавших удалось избежать.

Еще один пожар случился в городе Корсакове, где огонь охватил чердак в жилом доме.

Происшествий на водных объектах за минувшие сутки не зафиксировали. Пожарно-спасательные формирования также не привлекали к ликвидации дорожно-транспортных происшествий.