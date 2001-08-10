На Сахалине за три дня в ДТП один человек погиб и девять пострадали

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За минувшие выходные дни, с 12 по 14 сентября, на дорогах Сахалина произошло семь дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий один человек погиб, еще девять получили травмы различной степени тяжести.

Сотрудники Госавтоинспекции за указанный период провели масштабные профилактические мероприятия, в ходе которых выявили 390 нарушений Правил дорожного движения. Наиболее грубые из них связаны с управлением транспортом в состоянии опьянения. Инспекторы задержали и отстранили от управления 27 таких водителей. Еще 38 человек попались инспекторам за рулем, не имея права на управление транспортным средством либо будучи лишенными его по суду.

Как сообщили ТИА "Острова" в региональной ГИБДД, значительное количество нарушений касалось пренебрежения базовыми правилами безопасности. Двенадцать водителей перевозили детей с нарушением установленных норм, а еще двенадцать - не использовали ремни безопасности. Помимо этого, инспекторы составили протоколы на 33 автовладельца с чрезмерно тонированными стеклами и на шестерых - за выезд на полосу встречного движения.

Всего за три дня сотрудники ведомства задержали и поместили на специализированную стоянку 16 автомобилей. Также правоохранители оформили 14 административных материалов на водителей, которые вовремя не уплатили штрафы за предыдущие нарушения ПДД.