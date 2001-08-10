Сахалинские полицейские задержали водителя за пьяную езду и экстремистские лозунги

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сотрудники сахалинской Госавтоинспекции установили и привлекли к ответственности водителя, который грубо нарушал ПДД и выкрикивал лозунги запрещенной в России экстремистской организации. Молодой человек публиковал видео своих противоправных действий в социальных сетях, хвастался употреблением алкоголя и угрожал полицейским.

Как сообщили ТИА "Острова" в региональном управлении ГИБДД, поводом для разбирательства стали видеозаписи, выявленные в ходе мониторинга интернета. На кадрах водитель на Toyota Mark II, находясь, по внешним признакам, в состоянии опьянения, выезжал на встречную полосу, сбивал разделительные ограждения и создавал угрозу для дорожных рабочих на трассе "Южно-Сахалинск - Корсаков".

Публикуя эти записи, он сопровождал их комментариями с признанием в употреблении алкоголя и неоднократными угрозами в адрес сотрудников Госавтоинспекции. Также на видео было установлено, что гражданин выкрикивает лозунги экстремистской организации.

В отношении нарушителя составили административные протоколы по четырем статьям КоАП РФ: управление автомобилем водителем, лишенным прав; езда на незарегистрированном транспортном средстве; выезд на полосу встречного движения и отсутствие полиса ОСАГО. Начальник управления Госавтоинспекции лично провел с ним профилактическую беседу. Кроме того, сотрудники Центра по противодействию экстремизму привлекли гражданина к ответственности за демонстрацию символики запрещенной организации.

Виновный раскаялся в содеянном и принес публичные извинения. В настоящее время его задержали и поместили в специальное помещение для содержания задержанных при УМВД России по Южно-Сахалинску.