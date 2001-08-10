Шесть пьяных водителей задержали на Сахалине за одни сутки
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
За минувшие сутки на дорогах Сахалинской области произошло одно ДТП, в котором погиб один человек и пострадали еще двое. Параллельно сотрудники ГИБДД выявили сотни административных правонарушений.
Как сообщили ТИА "Острова" в областной Госавтоинспекции, за 24 часа полицейские пресекли 158 нарушений Правил дорожного движения. В ходе рейдовых мероприятий они задержали шесть водителей, управлявших автомобилем в состоянии опьянения. Еще 18 человек оказались за рулем, не имея на это права - либо будучи лишенными водительских удостоверений по суду, либо никогда их не получав.
Сотрудники ГИБДД также составили протоколы на водителя за управление незарегистрированным транспортным средством и на другого - за езду на неисправной машине. Отдельное внимание полицейские уделили безопасности пассажиров: шесть водителей нарушили правила перевозки детей, а еще шестеро проигнорировали требование быть пристегнутыми. Помимо этого, инспекторы оштрафовали 14 автовладельцев за чрезмерную тонировку стекол, 14 - за игнорирование дорожных знаков и неправильную парковку, а также двух пешеходов. Один водитель не уступил дорогу человеку на пешеходном переходе. За неуплату штрафов ГИБДД составила четыре административных материала, а пять автомобилей отправили на штрафстоянку.
Помимо работы инспекторов, нарушения фиксировали автоматические камеры. Стационарные комплексы видеофиксации зарегистрировали 1966 случаев нарушений ПДД. Подавляющее большинство из них - 1525 - это превышение скорости. Еще 38 водителей проехали на красный сигнал светофора, 173 не использовали ремни безопасности, и один автомобилист не уступил дорогу пешеходу.
