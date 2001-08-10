Тихоокеанское
На Сахалине большегруз перевернулся на крышу
09:01, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Вечером 11 сентября около 20:00 в Александровске-Сахалинском, на шестом километре от города, произошло серьёзное ДТП. С проезжей части съехал большегруз, протаранив ограждение, пишет astv.ru.

Автомобиль перевернулся на крышу, разбросав содержимое кузова по окрестностям. По предварительным данным, в аварии погиб один человек. Ещё двое пострадали - у них диагностированы переломы.

На месте происшествия работали пожарные, бригады скорой помощи и экипаж ДПС. Обстоятельства случившегося выясняются.

