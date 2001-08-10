Тихоокеанское
информационное агентство
11 Сентября 2025
Сейчас 19:51
84,92|99,82
Движение по железнодорожному переезду на улице Сахалинской в Южно-Сахалинске будет временно ограничено
15:35, | Новости происшествий Сахалина и Курил

В Амурской области продавали земельные участки по заниженным в разы ценам

В Амурской области продавали земельные участки по заниженным в разы ценам

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Благовещенском округе прокуратура вскрыла факты продажи земельных участков по чрезмерно заниженным ценам. Сделки уже оспорены в суде, пишет ИА "Порт Амур", ссылаясь на пресс-службу надзорного ведомства.

В 2023 году администрация округа предоставила в собственность гражданину без проведения торгов земельный участок площадью 1500 квадратных метров на территории села Кантон-Коммуна. При этом о реализации муниципальной земли не объявлялось на официальном сайте. В итоге стоимость земельного участка для гражданина составила 8 тысяч рублей.

В дальнейшем надел был продан индивидуальному предпринимателю за 300 тысяч рублей, при этом средняя рыночная стоимость таких участков составляла около 1,5 миллиона рублей.

Прокуратура района предъявила в суд исковое заявление о признании сделок по купле-продаже земельного участка недействительными и возврате надела во владение администрации. Требования были удовлетворены.

Как отметили в прокуратуре, на рассмотрении в суде находятся еще шесть аналогичных исков.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости происшествий Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    В какую сторону изменился Южно-Сахалинск за последние 10 лет?