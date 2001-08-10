В Амурской области продавали земельные участки по заниженным в разы ценам
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Благовещенском округе прокуратура вскрыла факты продажи земельных участков по чрезмерно заниженным ценам. Сделки уже оспорены в суде, пишет ИА "Порт Амур", ссылаясь на пресс-службу надзорного ведомства.
В 2023 году администрация округа предоставила в собственность гражданину без проведения торгов земельный участок площадью 1500 квадратных метров на территории села Кантон-Коммуна. При этом о реализации муниципальной земли не объявлялось на официальном сайте. В итоге стоимость земельного участка для гражданина составила 8 тысяч рублей.
В дальнейшем надел был продан индивидуальному предпринимателю за 300 тысяч рублей, при этом средняя рыночная стоимость таких участков составляла около 1,5 миллиона рублей.
Прокуратура района предъявила в суд исковое заявление о признании сделок по купле-продаже земельного участка недействительными и возврате надела во владение администрации. Требования были удовлетворены.
Как отметили в прокуратуре, на рассмотрении в суде находятся еще шесть аналогичных исков.
