Сахалинец нашел телефон и теперь его будут судить

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственный отдел ОМВД России "Корсаковский" завершил расследование уголовного дела в отношении 40-летнего жителя Сахалина. Мужчину обвиняют в тайном хищении мобильного телефона, которое он совершил в январе 2024 года.

Как сообщили ТИА "Острова" в сахалинской полиции, инцидент произошел вечером 20 января в Корсакове. Обвиняемый шел по тропинке возле одного из домов и заметил на снегу мобильный телефон. Убедившись, что за его действиями никто не наблюдает, мужчина подобрал смартфон, спрятал его в карман и скрылся с места происшествия.

Вскоре после кражи фигурант продал похищенное устройство своему знакомому за пять тысяч рублей. Как уточнили в следственном отделе, материальный ущерб от действий обвиняемого составил 8999 рублей. Следствие квалифицировало его умышленные действия по части 2 статьи 158 УК РФ (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину). Подготовленное уголовное дело направят в суд для рассмотрения по существу.