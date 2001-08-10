Пожарные ликвидировали возгорание дачи в поселке Нечаевка
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Корсаковском районе пожарные оперативно ликвидировали возгорание на дачном участке, не допустив распространения огня на лесной массив. Благодаря слаженным действиям спасателей в происшествии никто не пострадал.
Сигнал о возгорании дачного дома в садоводческом товариществе "Чайка" в поселке Нечаевка поступил на пульт дежурного в 13:41. Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе ГУ МЧС России по Сахалинской области, расчеты пожарной охраны прибыли к месту вызова уже через 19 минут. На месте они обнаружили горящий открытым пламенем дачный дом, при этом существовала реальная угроза перехода огня на окружающую лесную растительность.
Пожарные немедленно приступили к ликвидации огня. Им потребовалось чуть более часа, чтобы локализовать возгорание на площади 20 квадратных метров и полностью устранить угрозу его распространения. Полностью ликвидировать пожар спасатели смогли к 18:00. Для тушения привлекали пять сотрудников и две единицы техники главного управления МЧС, а также двух сотрудников военизированной пожарной охраны.
