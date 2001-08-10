На предстоящей неделе специалисты

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На предстоящей неделе запланирована масштабная промывка всех сетей планировочного района. С понедельника по четверг включительно с утра и до обеда промывкой центральных трубопроводов будут заниматься специалисты водоканала. После этого промывку внутридомовых сетей должны осуществить управляющие компании.

Промывка сетей необходима для обеспечения чистоты труб и нормативного давления в системе. Это уже третья масштабная промывка сетей в этом районе.

График промывки:

15.09.2025 г. с 09:30 работы будут вестись по адресам:

- ул. Бориса Полевого 1, 1к1, 3, 3к1, 3к2, 2к7, 2к6, 2к5, 2к4, 2к3, 2к2, 2к1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14;

- ул. Байкальская 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 30;

- ул. Крымская 30, 31, 31-А,;

- ул. 1-я Московская 27;

- ул. Большая Полянка 14;

- ул. Демина 1.

16.09.2025 г. - с 09:30 работы будут вестись по адресам:

- ул. Байкальская 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30;

- ул. Крымская 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 23/1, 25, 27, 29, 31-А, 31

17.09.2025 г. с 09:30 работы будут вестись по адресам:

- ул. Крымская 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28;

- ул. 1-я Московская 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25;

- ул. Большая Полянка 2, 2-А, 4, 3, 3-А, 5, 5-А, 5-Б, 6, 6-А, 7, 8, 8-А, 9-А, 9, 10, 10-А.

- ул. Герасима Шебунина 1, 1-А, 3, 3-А, 5, 5-А, 7, 7-А, 9, 9-А;

18.09.2025 г. с 09:30 работы будут вестись по адресам:

- ул. Монетная 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 2, 4, 6, 8, 10, 12;

- ул. Нежинская 2;

- пер. Алых Роз 7, 7-А, 9, 9-А, 11, 11-А;

- ул. Рассветная 10, 10-А;

- ул. Ближняя 2, 4, 6;

- ул. Ударная 46, 48, 50;

- ул. Герасима Шебунина 2, 4;

Промывка будет сопряжена с ограничениями водоснабжения. "РВК-Сахалин" просит жителей отнестись к этому с пониманием - это необходимо для производственного процесса. В микрорайон будет обеспечен ежедневный подвоз воды. Автоцистерна будет находиться в следующие периоды времени по адресам:

14.30 - ул.Б.Полевого, 2 корп.1

15.00 - ул. Б.Полянка,14 (детски сад №56)

15.30 - ул. Крымская 5 (ТЦ "Дальнее")

16.00 - ул. Б.Полянка,12 (магазин "Столичный")

16.30 - ул. Монетная, 2 - ул. Г.Шебунина, 4 (поликлиника)

17.00 - ул.Б.Полянка, 2 - 2а.

Также, как и при предыдущей промывке в августе всем жителям Нового Дальнего будет произведен перерасчет оплаты за услугу водоснабжения в период проведения промывок.