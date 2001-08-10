Тихоокеанское
информационное агентство
11 Сентября 2025
Сейчас 19:51
Движение по железнодорожному переезду на улице Сахалинской в Южно-Сахалинске будет временно ограничено
08:45, | Новости происшествий Сахалина и Курил

На Сахалине за прошедшие сутки задержали семерых пьяных водителей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За прошедшие сутки на дорогах Сахалина произошло одно дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими, однако сотрудники Госавтоинспекции активно работали над профилактикой аварийности. В результате масштабных мероприятий они выявили и пресекли в общей сложности свыше 1630 административных правонарушений в сфере дорожного движения.

В ходе рейдов инспекторы задержали и отстранили от управления транспортом семь водителей, находившихся в состоянии опьянения. Помимо этого, правоохранители выявили 15 граждан, которые сели за руль, не имея права управления, либо будучи лишенными такого права по суду. Как сообщили ТИА "Острова" в региональной ГИБДД, за различные нарушения правил дорожного движения к ответственности привлекли трех водителей за езду на незарегистрированных машинах, девяти - за тонировку стекол, одного - за управление автомобилем с неисправностями, пятерых - за нарушение правил перевозки детей и восьмерых - за непристегнутые ремни безопасности. Также инспекторы составили протоколы на двух водителей за игнорирование дорожных знаков и неправильную парковку, на шестерых пешеходов-нарушителей и на четырех водителей, которые не уступили дорогу пешеходам на переходах.

Отдельно сотрудники ГИБДД оформили два административных материала на автомобилистов, которые не оплатили штрафы в установленный срок. В рамках обеспечения безопасности дорожного движения правоохранители задержали и переместили на специализированную стоянку пять автомобилей. Параллельно стационарные комплексы фото- и видеофиксации за сутки автоматически зафиксировали 1500 нарушений ПДД, большую часть которых - 1326 случаев - составило превышение скорости. Еще одного водителя камеры поймали на движении на запрещающий сигнал светофора, а 131 - на непристегнутый ремни безопасности.

